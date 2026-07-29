Российские врачи за сутки вылечили американца, которому отказали за рубежом

В Москве врачи Склифа за сутки вылечили американца, которому отказали за рубежом

Московские врачи из института имени Склифосовского сделали операцию жителю США, которому отказали в других странах. Они за сутки поставили мужчину на ноги, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

Несколько месяцев назад американец получил травму позвоночника во время занятий спортом. Его состояние постепенно ухудшалось: одна нога почти перестала работать. Мужчина обращался в клиники в Соединенных Штатах и других государствах, однако не смог получить необходимого решения по своему случаю.

Житель США чувствовал усиливающуюся боль, в связи с чем решил отправиться в Москву и доверить операцию специалистам института Склифосовского. Обследование выявило межпозвоночную грыжу, которая сдавливала нервы. Врачи провели малоинвазивную операцию и удалили ее: через небольшой разрез освободили сдавленный нерв, максимально сохранив окружающие ткани.

Уже на следующий день после хирургического вмешательства пациент смог самостоятельно встать на ноги. Еще через два дня он был выписан домой в хорошем состоянии.

До этого московские врачи сделали уникальную операцию 17-летнему подростку с тяжелой деформацией позвоночника.

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