Ясновидящая-гастролерша обчистила пожилую пару в Забайкалье

В Забайкалье ясновидящая-гастролерша напросилась в дом к пенсионерам и обчистила их. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Злоумышленница напросилась в дом к пожилой паре, пообещав «избавить от всех бед». Всего за несколько минут ясновидящая убедила пенсионеров собрать все драгоценности в аккуратный сверток. После этого она провела некий «обряд» и вернула мешочек, запретив разворачивать его до своего ухода.

Обман вскрылся в тот же день, после этого пенсионеры обратились за помощью в полицию. Преступницу вскоре задержали. Выяснилось, что этот случай далеко не первый в криминальной карьере колдуньи — мошенница разъезжала по разным регионам и так же обманывала людей. Суд заключил ее под стражу.

Ранее «ясновидящая» из Подмосковья выманила у пенсионерки 8 млн рублей.