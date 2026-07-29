В Сербии объявили режим ЧП в трех муниципалитетах

На севере Сербии объявили режим ЧП из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае

Штаб по чрезвычайным ситуациям Автономного края Воеводина объявил режим ЧП в муниципалитетах Сомбор, Кула и Врбас. Об этом сообщили в правительстве края, пишет ТАСС.

Режим чрезвыйчаного происшествия ввели из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае.

«Сегодня зафиксирован исторический минимум уровня воды в Дунае - минус 127 сантиметров (от стандартного уровня)», — сообщили в правительстве.

Низкий уровень воды создает проблему для функционирования гидросистемы Дунай — Тиса — Дунай, в первую очередь для ирригационных систем и сельскохозяйственного производства.

Несколькими днями ранее сообщалось, что Молдавия столкнулась с дефицитом дизельного топлива из-за снижения уровня воды в реке Дунай и эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Для борьбы с дефицитом в Молдавию уже доставили около 6 тысяч тонн топлива. Аналогичный объем дизеля прибудет в республику в ближайшее время, отметили в правительстве.

Ранее на Дунае затонула баржа с химическими удобрениями, есть риск загрязнения.