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Общество

Сожитель обнаруженной бездыханной в Подмосковье женщины несколько дней выносил пакеты

112: в Подмосковье сожитель найденной бездыханной женщины выносил из дома пакеты
patpitchaya/Shutterstock/FOTODOM

В Подмосковье сожитель женщины, найденной без признаков жизни в лесополосе, после ее пропажи выносил из дома пакеты. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Мужчина на протяжении нескольких дней выносил из квартиры пакеты после того, как его сожительница пропала. Соседи рассказали, что женщина недавно переехала в дом, однако ее избранника рядом с ней почти никогда не замечали.

Все случилось в Одинцовском округе — 39-летнюю женщину, которая пропала незадолго до этого, обнаружили в лесополосе с признаками насильственной расправы. Предварительно, 17 июля после ссоры с сожителем она вышла из ЖК «Ромашково» в Одинцовском округе вместе со своей собакой. После этого она пропала.

Ранее сообщалось, что женщина с перерезанным горлом смогла добежать до соседей в Ленобласти, но не выжила.

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