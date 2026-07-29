Сожитель обнаруженной бездыханной в Подмосковье женщины несколько дней выносил пакеты

В Подмосковье сожитель женщины, найденной без признаков жизни в лесополосе, после ее пропажи выносил из дома пакеты. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Мужчина на протяжении нескольких дней выносил из квартиры пакеты после того, как его сожительница пропала. Соседи рассказали, что женщина недавно переехала в дом, однако ее избранника рядом с ней почти никогда не замечали.

Все случилось в Одинцовском округе — 39-летнюю женщину, которая пропала незадолго до этого, обнаружили в лесополосе с признаками насильственной расправы. Предварительно, 17 июля после ссоры с сожителем она вышла из ЖК «Ромашково» в Одинцовском округе вместе со своей собакой. После этого она пропала.

Ранее сообщалось, что женщина с перерезанным горлом смогла добежать до соседей в Ленобласти, но не выжила.