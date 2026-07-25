Женщина с перерезанным горлом смогла добежать до соседей в Ленобласти, но не выжила

В Ленобласти истекающая кровью женщина смогла добежать до соседей, но не выжила

В Ленинградской области женщина с перерезанным горлом смогла добежать до соседей, но в результате не выжила. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 24 июля в поселке Янино-1, когда пара выпивала в квартире на Голландской улице. Предварительно, в какой-то момент между сожителями вспыхнула ссора — мужчина схватился за нож и ударил избранницу в шею. Раненая и истекающая кровью пострадавшая сумела добежать до квартиры знакомых, однако спасти ее не удалось.

Правоохранители задержали подозреваемого по горячим следам, им оказался 42-летний мужчина. Нож злоумышленник выбросил на переходном балконе — оружие изъяли вместе с прочими уликами. Его изъяли вместе с другими уликами.

Подозреваемый находится в отделе полиции, в его отношении составили административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что ревнивец изрезал пять человек ножом в Якутии, один из них не выжил.