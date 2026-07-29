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Общество

Пропавшую женщину без признаков жизни нашли в подмосковной лесополосе

В Подмосковье пропавшую женщину нашли без признаков жизни в лесополосе
Shutterstock/Lena_Sokolova

В Подмосковье без признаков жизни обнаружили 39-летнюю женщину, которая пропала незадолго до этого. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

С заявлением об исчезновении женщины к правоохранителям обратились ее родственники. Позже пропавшую удалось обнаружить в лесополосе с признаками насильственной расправы.

Следователи и криминалисты допросили свидетелей и назначили необходимые экспертизы. В данный момент детали и обстоятельства случившегося с женщиной устанавливаются.

Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщает, что работавшая психологом и стилистом женщина 17 июля после ссоры с сожителем вышла из ЖК «Ромашково» в Одинцовском округе вместе со своей собакой. После этого она пропала. Сейчас мужчину проверяют на причастность к расправе. Предварительно, он уехал из России и объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось о задержании матери, выбросившей младенца на свалку в Дагестане.

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