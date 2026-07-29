Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Общество

Стала известна судьба россиянина, выбросившего женщину с балкона за отказ встречаться

На Ставрополье осудили мужчину, сбросившего знакомую с балкона
Telegram-канал СУ СК России по Ставропольскому краю

На Ставрополье вынесли приговор 47-летнему мужчине, сбросившему 59-летнюю женщину с балкона за отказ встречаться. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Все случилось 12 января в городе Изобильном, когда мужчина и женщина вместе распивали спиртные напитки в квартире. В какой-то момент между ними возникла ссора — ее причиной стало нежелание женщины вступать в отношения с собутыльником.

После этого мужчина сбросил знакомую из открытого окна балкона на втором этаже — пострадавшая выжила только благодаря медицинской помощи, которую ей вовремя оказали.

В отношении нападавшего возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ. На время следствия фигуранта арестовали. Суд назначил мужчине наказание в виде шести лет лишения свободы, срок он будет отбывать в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что на Кубани муж забил жену кулаками и сам вызвал полицию.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Теорию о 5 языках любви опровергла наука. Почему ее не стоит списывать со счетов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!