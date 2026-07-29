Стала известна судьба россиянина, выбросившего женщину с балкона за отказ встречаться

На Ставрополье вынесли приговор 47-летнему мужчине, сбросившему 59-летнюю женщину с балкона за отказ встречаться. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Все случилось 12 января в городе Изобильном, когда мужчина и женщина вместе распивали спиртные напитки в квартире. В какой-то момент между ними возникла ссора — ее причиной стало нежелание женщины вступать в отношения с собутыльником.

После этого мужчина сбросил знакомую из открытого окна балкона на втором этаже — пострадавшая выжила только благодаря медицинской помощи, которую ей вовремя оказали.

В отношении нападавшего возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ. На время следствия фигуранта арестовали. Суд назначил мужчине наказание в виде шести лет лишения свободы, срок он будет отбывать в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что на Кубани муж забил жену кулаками и сам вызвал полицию.