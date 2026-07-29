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Общество

Замруководителя фракции «Единая Россия» прокомментировал слова Медведева

Депутат Ревенко назвал единство условием победы в специальной военной операции
«Единая Россия»

Победу в специальной военной операции можно одержать только поддерживая и сохраняя нашу базовую ценность – единство. Об этом, комментируя слова председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева о том, что Россию можно сохранить только благодаря победе в СВО, заявил замруководителя фракции партии в Госдуме РФ Евгений Ревенко.

По его словам, это означает и единство различных политических сил.

«Слова Медведева о том, что Россию можно сохранить только благодаря победе в специальной военной операции, были сказаны в присутствии лидеров парламентских партий, которые сейчас ведут активную избирательную кампанию на выборах в Госдуму», — отметил он.

Ревенко подчеркнул, что по основным вопросам у парламентских партий уже сложился консенсус.

«Это действительно достижение и вопрос национальной безопасности, социальной стабильности», — сказал он.

Депутат напомнил, что в сентябре российская политическая система вновь будет сдавать экзамен на зрелость.

«Этот экзамен невозможно сдать, прибегая к популистским обещаниям и мерам, которые ничем не подкреплены. Это может нести угрозу, в том числе для экономической стабильности страны. А экономическая стабильность и стабильность в тылу – это залог нашей Победы», — заявил Ревенко.

Ранее на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» Медведев заявил, что Россию можно сохранить только победой в специальной военной операции.

«Как можно сохранить нашу страну? А сохранить нашу страну можно только одним способом: победой в специальной военной операции», — сказал он.

Медведев также добавил, что у всех политических сил в России есть единственная задача — «сохранить нашу страну».

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