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Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Общество

Во Франции оценили шансы на выдачу Дурова по российскому ордеру

ТАСС: адвокат Дурова исключил его выдачу из Франции в Россию
Global Look Press

Франция не сможет выдать России основателя Telegram Павла Дурова, даже если Интерпол объявит его в международный розыск. Об этом заявил ТАСС французский адвокат бизнесмена Филипп де Вель.

По его словам, ордер не подлежит немедленному исполнению, а проходит дополнительную проверку прокуратуры и суда Франции, в том числе на присутствие политической мотивации преследования. Если таковая будет выявлена, никаких действий по ордеру предприниматься не будет. Аналогичным образом власти страны поступят, если основание для розыска не является преступлением в УК Франции.

«Статья 696-4 Уголовно-процессуального кодекса Франции запрещает экстрадицию французских граждан. Вместе с тем она может сама возбудить уголовное преследование, если соответствующие деяния также являются наказуемыми в республике», — пояснил юрист.

Дуров является гражданином четырех стран — это РФ, Франция, ОАЭ и Сент-Китс и Невис. Он покинул родину еще в 2014 году и почти 10 лет живет в Дубае, где расположена штаб-квартира Telegram.

Об объявлении Дурова в межгосударственный розыск по уголовному делу о содействии террористической деятельности сегодня сообщил Центр общественных связей ФСБ России. Ведомство уточнило, что администрация Telegram не удалила многочисленные каналы, чаты и боты мессенджера, которые активно используют украинские спецслужбы, террористические и экстремистские организации для подготовки и координации диверсионно-террористических актов в России.

Статья о содействии террористической деятельности предусматривает наказание от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом от ₽300 тысяч до ₽700 тысяч либо пожизненное заключение.

Ранее Дуров ответил на обвинения ФСБ старым мемом с самим собой.

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