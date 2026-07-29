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«300–900 калорий за час»: россиянам назвали лучший способ похудеть летом

Тренер Кравченко: за час езды на велосипеде расходуется 300–900 ккал
Shutterstock/Pixel-Shot

Велосипед — один из самых доступных и комфортных видов физической нагрузки, рассказала «Газете.Ru» Анна Кравченко, руководитель отделов обучения педагогов и контроля качества продукта международной сети студий балета и растяжки LEVITA.

Количество сжигаемых калорий зависит от веса, скорости, рельефа и продолжительности поездки. В среднем за час спокойной прогулки расходуется 300–400 ккал. При активной езде — с хорошим темпом, участками в горку — расход увеличивается до 600–900 ккал в час. Чем выше вес и интенсивность, тем выше цифры.

«Час умеренного катания по энергозатратам сопоставим с хорошей кардиотренировкой, но субъективно воспринимается легче, потому что вы не делаете упражнение, а просто едете по городу или парку», — поясняет Кравченко.

Польза не только в калориях. Регулярное катание укрепляет сердечно-сосудистую систему, развивает выносливость, улучшает координацию и баланс. Активно работают мышцы ног и ягодиц, мышцы корпуса помогают удерживать равновесие. Нагрузка распределяется равномерно и ощущается комфортнее, чем бег или высокоинтенсивный фитнес, где ударная нагрузка на суставы выше.

Даже спокойная прогулка снижает уровень стресса, улучшает настроение и качество сна. Для снижения веса важно, чтобы активность ассоциировалась с удовольствием, а не с наказанием — тогда у привычки больше шансов закрепиться.

Летнее похудение работает за счет системного дефицита калорий и регулярной активности. Велосипед позволяет набирать объем движения естественно: поездка на работу, вечерний круг по набережной, выходные за городом. За счет низкой ударной нагрузки его проще сочетать с силовыми тренировками и другими форматами фитнеса.

«Эффективность определяется не количеством сожженных калорий. Велосипед работает на снижение веса, когда становится частью образа жизни. Выбирайте формат, который приносит удовольствие и легко вписать в день, — тогда активность превратится в регулярную привычку», — резюмирует Кравченко.

Ранее тренер рассказала, сколько можно сжечь калорий, катаясь на роликах.

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