Тренер рассказала, сколько можно сжечь калорий, катаясь на роликах

При катании на роликах организм расходует заметное количество энергии, но ощущается это мягче, чем классическая пробежка, рассказала «Газете.Ru» Анна Кравченко, руководитель отделов обучения педагогов и контроля качества продукта международной сети студий балета и растяжки LEVITA.

«В среднем за час катания на роликах можно потратить от 400 до 800 килокалорий. Нижняя граница — это спокойная прогулка в невысоком темпе с частыми паузами. А верхняя — активное катание с ускорениями, поворотами, участками с уклоном и хорошей скоростью. На расход энергии также влияет вес человека, техника, рельеф маршрута. То есть чем больше подъемов, длинных отрезков и интервальных ускорений, тем ближе вы к верхнему диапазону», — объяснила она.

По словам эксперта, на роликах тело практически все время работает. Здесь нужно удерживать равновесие, контролировать корпус, координировать движение рук и ног.

«За счет этого нагрузку получают не только мышцы ног, но и кор — мышцы корпуса, которые отвечают за стабилизацию и осанку. Активно работают ягодицы, бедра, голени, а при более сложных стилях и верхняя часть тела. В итоге ролики развивают выносливость, координацию, баланс и ловкость, давая хороший объем общей двигательной подготовки», — добавила специалист.

Плюс роликов в том, что большинство людей воспринимают их не как тренировку, а как прогулку или встречу с друзьями. Ролики легко вписываются в тренировочный план как приятное дополнение к залу. Они помогают добирать кардионагрузку в те дни, когда не хочется идти на тренировку, увеличивают общий объем движения.

«Если вы сочетаете регулярные тренировки в студии или клубе с катанием на роликах 1–2 раза в неделю, получаете хороший баланс. Зал отвечает за силу, осанку и рельеф, ролики — за выносливость, координацию и дополнительный расход калорий», — резюмировала она.

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