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Тренер рассказала, сколько можно сжечь калорий, катаясь на роликах

Фитнес-эксперт Кравченко: за час катания на роликах сжигается 400–800 ккал
Shutterstock/Poznyakov

При катании на роликах организм расходует заметное количество энергии, но ощущается это мягче, чем классическая пробежка, рассказала «Газете.Ru» Анна Кравченко, руководитель отделов обучения педагогов и контроля качества продукта международной сети студий балета и растяжки LEVITA.

«В среднем за час катания на роликах можно потратить от 400 до 800 килокалорий. Нижняя граница — это спокойная прогулка в невысоком темпе с частыми паузами. А верхняя — активное катание с ускорениями, поворотами, участками с уклоном и хорошей скоростью. На расход энергии также влияет вес человека, техника, рельеф маршрута. То есть чем больше подъемов, длинных отрезков и интервальных ускорений, тем ближе вы к верхнему диапазону», — объяснила она.

По словам эксперта, на роликах тело практически все время работает. Здесь нужно удерживать равновесие, контролировать корпус, координировать движение рук и ног.

«За счет этого нагрузку получают не только мышцы ног, но и кор — мышцы корпуса, которые отвечают за стабилизацию и осанку. Активно работают ягодицы, бедра, голени, а при более сложных стилях и верхняя часть тела. В итоге ролики развивают выносливость, координацию, баланс и ловкость, давая хороший объем общей двигательной подготовки», — добавила специалист.

Плюс роликов в том, что большинство людей воспринимают их не как тренировку, а как прогулку или встречу с друзьями. Ролики легко вписываются в тренировочный план как приятное дополнение к залу. Они помогают добирать кардионагрузку в те дни, когда не хочется идти на тренировку, увеличивают общий объем движения.

«Если вы сочетаете регулярные тренировки в студии или клубе с катанием на роликах 1–2 раза в неделю, получаете хороший баланс. Зал отвечает за силу, осанку и рельеф, ролики — за выносливость, координацию и дополнительный расход калорий», — резюмировала она.

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