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Эндокринолог объяснила, почему от недосыпа растет живот, даже если не переедаешь

Врач Маркушина: стресс от недосыпа откладывает жир на животе
Aslysun/Shutterstock/FOTODOM

Хронический недосып способствует накоплению жировой ткани в области живота даже у людей, которые не отмечают значительного увеличения калорийности рациона. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Нелли Маркушина.

«При недостатке сна повышается уровень кортизола — гормона стресса. Его хронически высокая концентрация способствует накоплению висцерального жира, который откладывается вокруг внутренних органов именно в области живота. Такой тип ожирения считается наиболее неблагоприятным с точки зрения риска развития сахарного диабета 2-го типа, сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений обмена веществ», — объяснила Маркушина.

Кроме того, недосып влияет на гормоны, регулирующие аппетит. Снижается выработка лептина, который отвечает за чувство насыщения, и одновременно повышается уровень грелина — гормона голода. В результате человеку чаще хочется есть, особенно продукты с высоким содержанием сахара и жиров. При этом многие даже не замечают, что начинают чаще перекусывать или увеличивают размер привычных порций.

«Существует и еще один важный механизм. Недостаток сна снижает чувствительность тканей к инсулину, что со временем может приводить к инсулинорезистентности — одному из ключевых факторов формирования абдоминального ожирения», — предупредила эндокринолог.

Не стоит забывать и о снижении физической активности. После бессонной ночи человек обычно чувствует усталость, меньше двигается, реже занимается спортом и расходует меньше энергии. Даже если питание остается примерно таким же, энергетический баланс постепенно смещается в сторону накопления жировой ткани.

Дополнительно недосып может усиливать задержку жидкости. Повышенный уровень стрессовых гормонов и нарушение водно-солевого обмена иногда становятся причиной утренней отечности и ощущения, что живот стал больше. Хотя это не всегда связано именно с жировыми отложениями, регулярный недостаток сна со временем способствует и реальному увеличению объема талии.

В заключение специалист отметила, что взрослому человеку рекомендуется спать в среднем 7–9 часов в сутки. Если же хроническое недосыпание становится привычкой, скорректировать вес только с помощью диеты и физических нагрузок бывает значительно сложнее.

Ранее врач назвала главную причину «кофейного живота».

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