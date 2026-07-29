Угоны легковых авто в России упали на 40%, но вырос спрос на спецтехнику

По итогам первого полугодия 2026 года число угонов в России снизилось примерно на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показало исследование Страхового Дома ВСК, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru». При этом кратно выросло количество краж спецтехники и грузового транспорта.

47% всех угонов зафиксировано в Москве (28% годом ранее). В антирейтинг также вошли Архангельская область (13%), Адыгея, Волгоградская область, Татарстан, Краснодарский край, Рязанская и Тверская области — примерно по 6%. Санкт-Петербург, традиционно входивший в топ, уступил место Архангельску.

Среди легковых автомобилей чаще всего угоняют LADA (37% всех угонов), Chery (25%), BMW, Hyundai и Toyota (по 12%). Среди китайских брендов в поле зрения преступников попадали только автомобили Chery.

Число угонов грузового транспорта выросло с 9% в первом полугодии 2025 года до 13% в 2026-м. Половина происшествий связана с хищением китайских грузовиков (в основном FAW), другая половина — с кражей отечественного комтранса (КамАЗ).

Также заметно выросло количество угонов спецтехники — их доля достигла 20% в общей структуре: злоумышленники уводят жатки для уборки урожая, экскаваторы-погрузчики и зерноуборочные комбайны. По оценкам ВСК, 87% угонов происходит в период с полуночи до двух часов ночи, еще 13% — с 22:00 до 00:00.

«Угонщики сместили фокус с легковых авто на грузовики и спецтехнику, где рынок сбыта остается стабильным. Сезонность также играет роль: в период уборочной кражи комбайнов становятся особенно актуальными», — отмечают эксперты.

Ранее выяснилось, что россияне стали чаще ремонтировать машины самостоятельно ради экономии.