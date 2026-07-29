Среднее количество квартир в корпусах новостроек Москвы сократилось на 11% за пять лет

Среднее количество квартир в одном корпусе новостройки в границах «старой» Москвы сократилось на 10% по сравнению с показателями 2021 года, пришли к выводу в компании Upside Девелопмент на основе данных платформы bnMap.pro. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

За последние годы в столице произошла заметная трансформация подходов к проектированию жилых комплексов: девелоперы чаще отказываются от строительства сверхплотных башен в пользу более камерных и среднеэтажных форматов. По состоянию на июль 2026 года на рынке столицы реализуются 1164 корпуса новостроек на всех стадиях строительной готовности независимо от класса и типа жилья. Средний показатель их насыщенности квартирами – 274,4 лота на корпус. Для сравнения, в июле 2021 года при общем количестве корпусов в 813 штук этот же показатель был значительно выше и достигал 304,9 квартиры.

Таким образом, за пять последних лет средняя вместимость одного дома или секции уменьшилась более чем на 30 квартир, что в процентном соотношении составляет более 11%.

Примечательно, что «абсолютный максимум» плотности застройки в Москве остается неизменным уже пять лет. Самый вместительный корпус – «Загорье», небоскреб почти на 3 тыс. лотов, построенный в 2021 году, в котором до сих пор можно купить квартиру от застройщика.

Всего же количество корпусов-«рекордсменов» с числом квартир от 1 тыс. и выше сократилось. Если пять лет назад их насчитывалось 26, то сейчас на рынке представлено 22. Нижняя часть спектра, напротив, продемонстрировала 50%-ный рост. В июле 2021 года насчитывалось 6 корпусов с проектным количеством лотов до 10. Сегодня таких объектов стало в полтора раза больше – 9 корпусов. Минимальное количество квартир в корпусе в 2026 году зафиксировано на уровне 3-х лотов (проект «Усадьба Демидова», три этажа с одной квартирой на этаже), тогда как в 2021 году самым малочисленным был корпус с 4-мя квартирами в проекте клубного дома Cloud Nine.

Снижение средней этажности и уменьшение количества квартир на корпус эксперты связывают с изменением градостроительной политики и повышенным спросом на комфортную среду с низкой плотностью заселения.

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