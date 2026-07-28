Доля сделок с частными домами в России упала до 16%

Только 16% сделок на рынке жилой недвижимости России проходят с частными домами. Остальные 84% приходятся на квартиры. Об этом «Газете.Ru» сообщили аналитики «Циана».

В ряде регионов показатель намного выше, чем по стране. Например, в Чечне – 50%, Дагестане – 49%, Калмыкии – 39%, Алтае – 38%, Карачаево-Черкесии – 37%. Все это регионы с высокой долей сельского населения, где ИЖС традиционно занимает важное место, а частные дома часто являются основным форматом жилья.

Минимальные показатели, ожидаемо, в Москве и Санкт-Петербурге, где почти нет частного сектора – на дома приходится лишь 1% всех сделок в регионе. Низкая доля также в регионах Крайнего Севера и территориях, приравненных к ним, где рынок загородной недвижимости развит слабо из-за сурового климата, высокой стоимости строительства и содержания домов. К таким регионам относятся Мурманская область, Чукотский автономный округ, республика Коми, Магаданская область, ЯНАО – здесь доля сделок с частными домами составляет от 2 до 7%.

Численность населения в регионе не является определяющим фактором высокой или низкой доли частных домов в структуре сделок. Например, в Новосибирской, Свердловской, Тюменской областях (регионах с миллионными агломерациями) показатель низкий – 10–13%, а в Татарстане, Башкортостане, Ростовской и Воронежской областях, Краснодарском крае высокий – 19–24%. Большую роль играют иные факторы.

«Доля сделок с частными домами зависит от уровня урбанизации региона и особенностей расселения (в локациях с высокой численностью сельского населения она выше), традиций (например, на Кавказе, в Татарстане и Башкортостане популярно проживание в собственном доме) и климатических условий территории (на юге сегмент ИЖС развит лучше, чем на севере)», – комментирует Елена Бобровская, ведущий аналитик «Циана».

За год доля сделок с частными домами минимально снизилась – с 18 до 16% в целом по стране. Если количество сделок с квартирами увеличилось год к году на 19%, то с объектами ИЖС – только на 13%. Сыграли роль сложности с ипотекой на загородном рынке и особенности погоды в начале года (зима была снежная, просмотры домов – а значит, и сделки – ограничены).

Отрицательная динамика зафиксирована в большинстве регионов (в двух из трех), в остальных либо рост показателя, либо стагнация (пополам). Наиболее сильное снижение в Карачаево-Черкесии (–42 п.п.), Кабардино-Балкарии (–32 п.п.) и Мордовии (–30 п.п.).

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