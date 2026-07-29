Медицина, экономика и IT стали самыми популярными направлениями у выпускников 2026 года

Литература стала самым страшным экзаменом для выпускников в 2026 году, большинство планируют поступать в университет, а самыми популярными направлениями стали медицина, экономика и IT. К таким выводам пришли аналитики крупнейшей образовательной онлайн-платформы для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ «Умскул» в ходе исследования, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Для большинства выпускников следующим этапом после школы станет поступление в вуз. Такой вариант выбрали 92% опрошенных. При этом большинство выпускников рассчитывают поступить на бюджет. Только бесплатное обучение рассматривают 60% школьников. Исключительно платное обучение выбирают 9% опрошенных.

При выборе вуза школьники чаще всего рассматривают крупнейшие российские университеты. Самым популярным стал СПбГУ — туда планируют поступать 16% респондентов. Тройку наиболее желанных университетов замыкают НИУ ВШЭ (15%) и МГУ имени М.В. Ломоносова (14%).

Наиболее востребованной сферой стала медицина и здравоохранение — специальности этого направления упомянули 18% опрошенных. В эту категорию вошли лечебное дело, стоматология, педиатрия, фармация и другие медицинские программы.

Почти столько же школьников планируют поступать на направления, связанные с экономикой, управлением и бизнесом (17%). Среди наиболее частых вариантов встречались экономика, менеджмент, маркетинг, реклама и PR, государственное управление, гостиничное дело, сервис и туризм. В тройку самых популярных также вошли IT и компьютерные науки, их выбрали 16% выпускников. В сфере IT выпускников интересуют программная инженерия, прикладная информатика, искусственный интеллект, машинное обучение, базы данных, веб-разработка и робототехника.

Гуманитарные и языковые направления интересуют 15% школьников, естественные науки и биотехнологии — 12%, а инженерные специальности — 9%. Чуть менее востребованными оказались право и безопасность (8%), психология (6%), педагогика (6%) и творческие профессии (4%).

Почти треть выпускников (30%) начали активно готовиться к ЕГЭ только летом перед 11 классом. Еще 25% приступили к подготовке в 10 классе, а 17% — в сентябре выпускного года. При этом 67% выпускников признались, что хотели бы начать готовиться к экзаменам раньше.

Самым страшным экзаменом для школьников в этом году оказалась литература (уровень страха оценили на 7 баллов из 10), обществознание (6) и английский язык (6). При этом именно по литературе 40% школьников получили результат выше собственных ожиданий.

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