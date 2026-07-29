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Общество

В ЛНР при атаке американского дрона «Хорнет» погиб монах

РПЦ: в ЛНР при атаке дрона ВСУ на автомобиль погиб монах Рафаил
Илья Питалев/РИА Новости

В Луганской народной республике (ЛНР) Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали легковую машину, в которой ехали священнослужители. Об этом сообщили на официальном сайте Русской православной церкви (РПЦ).

В результате налета погиб монах Рафаил (Михаил Анисимов), иеромонах Иларион (Качур) получил осколочное ранение ноги.

В РПЦ отметили, что ВСУ атаковали «Ниву» со священнослужителями при помощи американского БПЛА «Хорнет».

Похожий инцидент произошел ранее в донецкой Горловке. Там ударный дрон ВСУ атаковал автомобиль со священником. Беспилотник ударил справа от машины, но священник не пострадал.

До этого ВСУ ударили десятью артснарядами по похоронной процессии в Скельках Васильевского муниципального округа Запорожской области, корректируя огонь с дронов. Отмечается, что украинские военные видели, что идет похоронная процессия и все равно били по людям. В результате обстрела, пострадали шесть человек, погиб священник Сергий Кляхин, отпевавший умершего во дворе дома.

Ранее МИД России обвинил Киев в сознательных атаках на пассажирские автобусы.

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