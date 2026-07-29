В Москве прошел фестиваль культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна

Около 300 артистов приняли участие в фестивале культуры стран Латинской Америки

В Москве с 18 по 25 июля проходил V фестиваль культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна, сообщает пресс-служба правительства Москвы.

Для гостей на фестивале выступили 300 артистов, среди которых доминиканская певица Фантине, колумбийская группа «Маримбеа», бразилец Рикардо Родригес и другие.

Выступая на церемонии открытия фестиваля в саду «Эрмитаж», глава ДВМС Сергей Черемин отметил, что фестиваль укрепляет международные связи столицы. Также посол Гватемалы Густаво Адольфо Лопес Кальдерон подчеркнул, что фестиваль играет большую роль в культурной дипломатии.

Гости фестиваля смогли принять участие в открытых уроках по сальсе, бачете, танго, мастер-классах по росписи аксессуаров и созданию сувениров, а также посетить лекции о культуре и туризме региона.

Кроме того, на фуд-корте посетители смогли попробовать кухню стран Латинской Америки и Карибского бассейна, а на ярмарке «Латина Маркет» приобрести текстиль, специи и маски.

В рамках фестиваля с 20 по 25 июля прошли встречи с послами Аргентины и Мексики, круглый стол «Латиноамериканцы в России», мастер-классы и выставки.

Также в «Иллюзионе» и Третьяковской галерее прошли кинопоказы 15 картин из 11 стран. Всего киносеансы посетили 3,5 тыс. зрителей.

Впервые к фестивалю присоединился Московский зоопарк, в котором прошли фотовыставки «Фауна Парагвая» и «Колумбия – земля птиц».