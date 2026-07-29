Иностранца задержали по подозрению в сексуальном насилии над девушкой в Уфе

В Уфе мужчина, находившийся в розыске за изнасилование, попался на хулиганстве

В Уфе сотрудники Росгвардии задержали нарушавшего общественный порядок мигранта, который оказался в розыске за насильственное преступление. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел на городском пляже в микрорайоне Затон. По словам очевидцев, молодой человек вел себя агрессивно, кричал и мешал отдыхать другим отдыхающим.

При проверке документов выяснилось, что задержанный — уроженец Таджикистана — находится в федеральном розыске по уголовному делу о преступлениях против половой неприкосновенности. По имеющимся данным, его подозревают в изнасиловании девушки, совершенном ранее в Уфе.

Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее пьяный мужчина пытался изнасиловать пенсионерку на пляже в Севастополе.