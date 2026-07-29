Мужчина проткнул себя трекинговой палкой и прошел 16 км, чтобы не платить за эвакуацию

Житель Монтаны Дэвид Чифальди самостоятельно спустился с горы и прошел около 16 километров после того, как во время падения треккинговая палка пронзила его туловище, пишет The Guardian. По словам мужчины, он не хотел платить за дорогостоящую эвакуацию.

Инцидент произошел во время восхождения на Гранит-Пик — высочайшую гору штата Монтана высотой около 3900 метров. Чифальди вместе с друзьями Джесси Россом и Брэдом Райхом начал подъем около трех часов утра. До вершины группе оставалось примерно 300 метров по высоте, когда мужчина поскользнулся на камнях.

При падении Дэвид угодил на одну из своих треккинговых палок. Она вошла в тело сбоку ниже левой руки и вышла через нижнюю часть спины, лишь немного не задев жизненно важные органы. Сам Чифальди работает медбратом отделения неотложной помощи и имеет опыт обработки ран. Он оценил свое состояние и понял, что может нормально дышать, сохраняет чувствительность и не испытывает сильного кровотечения или головокружения.

Группа связалась со спасателями при помощи спутникового устройства. Однако, оценив ситуацию, мужчина решил не ждать эвакуации, а спускаться самостоятельно. В течение следующих шести с половиной часов американец прошел около 16 километров по сложной горной местности с палкой, остававшейся в его теле. Один из друзей шел позади, следя, чтобы пострадавший не потерял равновесие, а второй двигался вперед и предупреждал встречных туристов о происходящем, чтобы дети не увидели тяжелую травму.

Добравшись до начала маршрута своими силами, Чифальди сначала получил помощь в местной клинике. Затем друзья отвезли его в больницу в Биллингсе, дорога до которой заняла еще около двух часов. Там хирурги осторожно извлекли палку.

По словам мужчины, ему невероятно повезло: смещение раны всего на несколько сантиметров могло привести к совершенно другому исходу. Несмотря на пережитое, Дэвид не отказался от своей цели. После полного восстановления он и его друзья собираются вернуться на Гранит-Пик и все-таки завершить восхождение.

Ранее пытавшийся покорить гору мужчина два раза вызывал спасателей, жалуясь на усталость.