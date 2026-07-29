Экс-полицейских задержали в Москве за вымогательство у иностранных студентов

Московские полицейские задержали своих бывших коллег, которые с помощью поддельных служебных удостоверений вымогали деньги у студентов-иностранцев под угрозой подбрасывания наркотиков и привлечения к уголовной ответственности. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, задержанным экс-полицейским Руслану и Виталию по 23 года. Их задержали гаишники, обратив внимание на людей в форме на обычном Renault Logan без опознавательных знаков. Их соучастник — 22-летний Александр — оформил явку с повиинной.

«В машине нашли полицейскую форму, поддельное удостоверение, бронежилет, рацию, наручники и переделанный пистолет Glock», — пишет канал.

На фигурантов завели уголовное дело о грабеже, совершенном группой лиц с применением насилия. В случаях, когда это преступление не создает угрозу жизни и здоровью потерпевших, оно квалифицируется по ч. 2 ст. 161 УК и влечет за собой наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до семи лет.

Mash утверждает, что экс-полицейские искали жертв в приложениях для знакомств, где использовали аккаунты девушек, чтобы назначать свидания иностранным студентам.

Назначив место и время встречи, они втроем шли туда в полицейской форме, показывали фальшивые удостоверения сотрудников МВД, угрожали подбрасыванием наркотиков и возбуждением уголовного дела.

«Так попались двое африканских студентов второго курса МГСУ... Их затолкали в подъезд, обыскали, одному надели наручники и посадили обоих в машину. Сначала сказали, что везут в отдел, а потом начали пугать», — говорится в посте.

По его данным, вымогатели предложили жертвам «решить вопрос», если те заплатят по 15 тысяч рублей каждый. Поскольку у студентов не оказалось требуемых сумм наличными, им пришлось занимать у знакомых. В результате они сняли наличные в банкомате и передали вымогателям, после чего были отпущены.

По той же схеме, как утверждается в сообщении канала, экс-полицейские забрали 35 тысяч рублей у двух москвичей.

Ранее лжеполицейские начали ходить по квартирам в Москве и проверять паспорта.