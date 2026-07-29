Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Общество

Экс-полицейских задержали в Москве за вымогательство у иностранных студентов

Mash: экс-полицейские назначали свидания под видом девушек и вымогали деньги
Соцсети

Московские полицейские задержали своих бывших коллег, которые с помощью поддельных служебных удостоверений вымогали деньги у студентов-иностранцев под угрозой подбрасывания наркотиков и привлечения к уголовной ответственности. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, задержанным экс-полицейским Руслану и Виталию по 23 года. Их задержали гаишники, обратив внимание на людей в форме на обычном Renault Logan без опознавательных знаков. Их соучастник — 22-летний Александр — оформил явку с повиинной.

«В машине нашли полицейскую форму, поддельное удостоверение, бронежилет, рацию, наручники и переделанный пистолет Glock», — пишет канал.

На фигурантов завели уголовное дело о грабеже, совершенном группой лиц с применением насилия. В случаях, когда это преступление не создает угрозу жизни и здоровью потерпевших, оно квалифицируется по ч. 2 ст. 161 УК и влечет за собой наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до семи лет.

Mash утверждает, что экс-полицейские искали жертв в приложениях для знакомств, где использовали аккаунты девушек, чтобы назначать свидания иностранным студентам.

Назначив место и время встречи, они втроем шли туда в полицейской форме, показывали фальшивые удостоверения сотрудников МВД, угрожали подбрасыванием наркотиков и возбуждением уголовного дела.

«Так попались двое африканских студентов второго курса МГСУ... Их затолкали в подъезд, обыскали, одному надели наручники и посадили обоих в машину. Сначала сказали, что везут в отдел, а потом начали пугать», — говорится в посте.

По его данным, вымогатели предложили жертвам «решить вопрос», если те заплатят по 15 тысяч рублей каждый. Поскольку у студентов не оказалось требуемых сумм наличными, им пришлось занимать у знакомых. В результате они сняли наличные в банкомате и передали вымогателям, после чего были отпущены.

По той же схеме, как утверждается в сообщении канала, экс-полицейские забрали 35 тысяч рублей у двух москвичей.

Ранее лжеполицейские начали ходить по квартирам в Москве и проверять паспорта.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как подготовиться к онлайн-собеседованию в 2026 году и не провалиться из-за мелочей. Гайд и чек-лист
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!