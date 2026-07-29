Число жертв удара ВСУ по Кирову 24 июля выросло до шести

Один из пострадавших в результате ракетного удара ВСУ по предприятию в Кирове 24 июля умер в больнице. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в мессенджере «Макс».

«Глава Кировской области Александр Соколов выразил соболезнование в связи с кончиной одного из работников атакованного предприятия», — говорится в публикации.

В сообщении поясняется, что работник был госпитализирован в больницу после атаки ВСУ с тяжелыми травмами и обширными ожогами. У пострадавшего дважды останавливалось сердце. Медики делали все возможное, чтобы спасти ему жизнь, но реанимационных мероприятий не помогли.

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по предприятию в Кирове утром 24 июля. Изначально сообщалось, что шесть человек получили несовместимые с жизнью травмы.

25 июля Соколов заявил, что один из них оказался жив. Мужчина находился под завалами и не выходил на связь. Как рассказал губернатор, он представил к государственным наградам всех, кого спасти не удалось. Эти люди являются героями трудового фронта, объяснил глава региона свое решение.

Ранее в Таганроге при атаке ВСУ погибла женщина, пострадал мужчина.