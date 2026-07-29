Психотерапевт объяснила, почему роботы не смогут заменить человеку настоящую любовь

Роботы могут имитировать любовь, но не способны стать настоящей заменой живым отношениям, поскольку взаимодействие человека с ними остается односторонним. Об этом РИАМО рассказала кандидат психологических наук, психотерапевт Татьяна Галич.

«Это всегда будет игра в одни ворота, потому что это же робот, он не испытывает каких-то сложных негативных чувств. Робот может быть запрограммирован на любовь к нам, имитировать ее. Но у него нет негатива: он не злится, не устает и не раздражается. У него нет психологических травм, которые бы накладывали на поведение искажение», — объяснила специалист.

Она подчеркнула, что у человека всегда есть возможность выключить робота, когда тот ему надоел. Подобное взаимодействие напоминает игру ребенка с куклой, которую достают лишь на время, а затем убирают.

По словам психотерапевта, некоторым людям хочется иметь рядом с собой того, кто не будет требовать эмоциональных вложений, а также не будет нуждаться в ответной любви и вынуждать менять собственное поведение.

Однако, по словам эксперта, со временем роботы теряют привлекательность, поскольку не способны заменить живое общение с человеком или животным. Люди понимают искусственную природу подобных технологий, а потому не воспринимают их как настоящую любовь.

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