Эксперт рассказал, безопасно ли знакомиться через бот «Дайвинчик»

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал РИА Новости, что чат-бот «Дайвинчик» не является крупной площадкой, поэтому вероятность обмана или попыток вовлечения в незаконную деятельность в нем максимальная.

«Большие сервисы, они дают хоть какие-то правила общения и прочие вещи. Если этот сервис незнакомый, вероятность того, что тебя обманут, ты попадешь на деньги, тебя попытаются вовлечь в незаконную деятельность, она максимальная», — пояснил аналитик.

29 июля депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что мессенджер Telegram может быть признан террористическим ресурсом на территории России после обвинений, выдвинутых в адрес его создателя Павла Дурова.

Он добавил, что Дурова неоднократно призывали удалить чаты, через которые вербуют россиян. Однако предприниматель игнорировал эти требования, в результате чего «ломались судьбы людей, совершались теракты в России».

Ранее аккаунт Telegram в соцсети X опубликовал фото Дурова со средним пальцем.