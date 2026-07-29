В Сочи нашли погибшим ребенка, унесенного в Черное море

В Лазаревском районе завершены поиски пропавшего ребенка, его обнаружили в акватории Черного моря. Об этом сообщает МКУ «Служба спасения города Сочи».

Спасатели обнаружили тело мальчика неподалеку от устья реки Псезуапсе в районе пляжа «Чайка». В поисках были задействованы 15 специалистов и две лодки, часть групп обследовала акваторию с воды, часть береговую линию.

27 июля мальчик вместе с отцом пытался перейти русло реки Псезуапсе в районе пляжа «Багратион», когда их унесло течением в Черное море. Спасатели обнаружили мужчину в акватории Черного моря в 50 метрах от берега и в 100 метрах от устья реки. На берегу проводили реанимационные мероприятия до приезда скорой, но спасти его не удалось.

До этого в Саратовской области утонули девятилетний мальчик и отец, пытавшийся его спасти. Очевидцы вытащили ребенка на берег, медики скорой помощи проводили реанимацию, но спасти его не удалось.

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