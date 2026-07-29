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Общество

В Госдуме потребовали запретить «коттеджное рабство»

Депутат Миронов призвал коллег не принимать закон, легализующий коттеджное рабство
Shutterstock/FOTOGRIN

Глава «Справедливой России» Сергей Миронов заявил «Газете.Ru», что фракция требует полного запрета закона о «коттеджном рабстве», при котором собственники домов в малоэтажных поселках попадают в зависимость от застройщика или управляющей компании.

«Законопроект №155842-8 прямым текстом разрешает собственнику участка единственной дороги в поселке взимать с жильцов плату за проезд к их домам. Это легализация ограбления шести миллионов россиян, и мы этого не допустим. Наша позиция в том, что имущество общественного использования в коттеджных поселках должно безвозмездно передаваться в муниципальную и общую долевую собственность владельцам жилых домов. А любое злоупотребление со стороны застройщиков должно наказываться как мошенничество и самоуправство», — сказал он.

Миронов призвал коллег не допустить принятия документа в таком виде.

«После легализации коттеджного рабства нам останется только приватизировать воздух. Любое нормальное гражданское право не дает злоупотреблять собственностью, и для этого есть сервитут. Но законопроект №155842-8 противоречит базовым основам права, разрешает издеваться над жителями коттеджных поселков, как над крепостными. Я призываю коллег не голосовать за него в таком виде», — добавил депутат.

Коттеджным рабством в России прозвали практику, когда застройщики малоэтажных поселков отказываются передавать в собственность жильцам или муниципалитету подъездные дороги и инженерные сети, завышают цены за коммунальные услуги и требуют плату за проезд к дому.

Ранее в Госдуме рассказали, куда обратиться, если управляющая компания впустую потратила деньги жильцов.

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