Россиян предупредили об опасности ЗОЖ-трендов

Многие распространенные тренды в сфере здоровья и омоложения не учитывают индивидуальные особенности организма каждого человека. Об этом в разговоре с «Пятым каналом» предупредила президент Национальной ассоциации здорового образа жизни (НАЗОЖ), кандидат медицинских наук Юлия Этлис.

По словам специалиста, одним из самых опасных ЗОЖ-трендов является вера в универсальные советы блогеров и других людей, у которых нет медицинского образования и научного подтверждения словам. Среди таких рекомендаций встречаются различные экстремальные способы очищения организма и самостоятельное использование препаратов для похудения.

Врач отметила нынешнюю популярность пептидной терапии среди россиян.

«Сейчас этот тренд такой в биохакинге и в ЗОЖе — пептидная терапия. Но люди смотрят на блогеров и начинают это делать самостоятельно. Они могут путать дозы, брать некачественные препараты, и вообще это может быть им не показано», — предупредила она.

Эксперт напомнила, что нельзя ориентироваться исключительно на чужие результаты и пытаться повторять чьи-либо действия без консультации со специалистом. Перед тем, как приступить к любой программе, ориентированной на улучшение здоровья, следует пройти обследование, выявить истинную причину проблемы и обсудить ее с профессионалом.

Косметолог Марина Колесникова до этого говорила, что домашние гаджеты для ухода за кожей, такие как LED-маски, не смогут стать полноценной заменой профессиональных косметологических процедур. При этом, по ее словам, эти устройства не следует использовать людям, у которых есть воспаления, пигментация или повреждения, способные ухудшить состояние кожи.

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