«Москва 24/7» заявил, что Дурова еще не объявили в розыск

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров официально не объявлен в международный розыск. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва 24/7» со ссылкой на Федеральную службу безопасности (ФСБ) России.

Как утверждают журналисты, в ФСБ уточнили, что решение об объявлении Дурова в розыск сейчас находится в процессе принятия.

Утром 29 июля Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил, что Дурова объявили в международный розыск. Предпринимателю предъявлено обвинение по статье «содействие террористической деятельности» в рамках уголовного дела об использовании спецслужбами Украины популярного чат-бота в мессенджере Telegram «Дайвинчик/Leo — знакомства, общение и новые друзья» для вовлечения молодых россиян в диверсионно-террористическую деятельность.

По данным ведомства, начиная с июля 2025 года в Москве, Петербурге и других городах были задержаны 46 граждан РФ в возрасте от 12 до 22 лет, которые были завербованы через данный канал и по заданию украинских спецслужб совершили различные диверсии – от нападения на правоохранителей до поджогов объектов транспорта и связи. Исполнителям, достигшим возраста уголовной ответственности, предъявлены обвинения и грозят длительные сроки лишения свободы.

Ранее официальный аккаунт Telegram отреагировал на обвинения в адрес Дурова.