Пьяный ульяновец украл из магазина 40 кг мяса и растерял часть по дороге

В Ульяновске мужчина ограбил магазин и растерял по дороге часть украденного

В Ульяновске полицейские по следам из кусков мяса нашли местного жителя, который обокрал магазин. Об этом сообщает УМВД области.

Инцидент произошел в ночное время в Засвияжском районе. Пьяный мужчина с помощью гвоздодера сорвал навесной замок и отогнул оконную створку. Через небольшой проем он залез внутрь и вынес более 40 килограммов мяса.

По дороге домой часть добычи выпала и осталась на улице. По следу из потерянных продуктов полицейские вычислили подозреваемого. Им оказался ранее судимый безработный 50-летний местный житель, часть похищенного изъята и возвращена владельцу. Возбуждено уголовное дело по факту кражи, фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого петербуржец обокрал сотрудницу пекарни и растерял добычу из-за дырявого кармана.

Ранее ульяновец разгромил ларек с алкогольным мороженым и объелся им в парке.