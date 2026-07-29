Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Общество

В Великобритании авиаинженера раздавило внутри топливного отсека пассажирского самолета

Sun: британского инженера раздавило деталями двигателя внутри лайнера Boeing 787
iMarkus Mainka/imagebroker/Global Look Press

Инженера британской авиакомпании Virgin Atlantic во время проведения технических работ раздавило внутри топливного бака пассажирского самолета. Об этом сообщает издание The Sun.

Трагедия произошла в июне в лондонском международном аэропорту Хитроу. 23-летний авианженер Джордж Бакстон проводил испытания, находясь в топливном отсеке самолета Boeing 787. Во время работы на него внезапно обрушились тяжелые металлические детали реактивного двигателя.

Пострадавший был экстренно доставлен в больницу и подключен к аппарату жизнеобеспечения. Но за четыре недели медикам так и не удалось привести мужчину в сознание. В начале июля Бакстона отключили от аппарата.

Причины происшедшего пока не ясны. Власти по соображениям безопасности приостановили полеты этого самолета. Virgin Atlantic сделала запрос в компанию Boeing.

13 июля стало известно, что самолет американской авиакомпании United Airlines по пути из Рима в Нью-Йорк экстренно сел в Ирландии из-за вибрации двигателя.

Ранее в Красноярске телетрап порезал двигатель самолета.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Что изменится для бизнеса с 1 августа 2026 года: новые требования к маркировке, нулевой отчетности и охране труда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!