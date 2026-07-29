В Великобритании авиаинженера раздавило внутри топливного отсека пассажирского самолета

Инженера британской авиакомпании Virgin Atlantic во время проведения технических работ раздавило внутри топливного бака пассажирского самолета. Об этом сообщает издание The Sun.

Трагедия произошла в июне в лондонском международном аэропорту Хитроу. 23-летний авианженер Джордж Бакстон проводил испытания, находясь в топливном отсеке самолета Boeing 787. Во время работы на него внезапно обрушились тяжелые металлические детали реактивного двигателя.

Пострадавший был экстренно доставлен в больницу и подключен к аппарату жизнеобеспечения. Но за четыре недели медикам так и не удалось привести мужчину в сознание. В начале июля Бакстона отключили от аппарата.

Причины происшедшего пока не ясны. Власти по соображениям безопасности приостановили полеты этого самолета. Virgin Atlantic сделала запрос в компанию Boeing.

13 июля стало известно, что самолет американской авиакомпании United Airlines по пути из Рима в Нью-Йорк экстренно сел в Ирландии из-за вибрации двигателя.

Ранее в Красноярске телетрап порезал двигатель самолета.