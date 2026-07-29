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Общество

Назван наиболее пострадавший из-за отсутствия туристов из России регион Греции

INSETE: Северная Греция сильнее всего пострадала из-за отсутствия туристов из РФ
Lynne2509/Shutterstock/FOTODOM

Сильнее всего из-за отсутствия туристов из России пострадала Северная Греция. Об этом РИА Новости сообщили в исследовательской организации Институт ассоциации греческих туристических предприятий (INSETE).

«Негативное развитие туристического потока из России, по всей видимости, сильнее всего повлияло на Северную Грецию, в особенности на Центральную Македонию (Салоники и Халкидики)», — говорится в сообщении организации.

В INSETE добавили, что россияне, отдыхающие в регионе, отличались более высокой средней суммой расходов на одного человека. Однако со временем потеря российских туристов была компенсирована отдыхающими из других европейских стран, а также из США, Канады и Австралии, отметили в организации.

24 июля Латвия, Болгария, Эстония, Литва, Польша, Румыния и Словакия пожаловались Еврокомиссии (ЕК) на резкое снижение туристического потока в приграничных регионах из-за постоянных заявлений политиков о «российской угрозе». Министры призвали ЕК принять дополнительные меры поддержки экономики этих территорий.

Ранее в России объяснили спрос на грибные туры среди туристов.

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