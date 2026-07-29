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Общество

В Хабаровском крае суд наказал школу за непринятие мер против буллинга

В Хабаровском крае школа выплатит 50 тыс. рублей пострадавшему от буллинга
Bricolage/Shutterstock/FOTODOM

В Хабаровском крае школа школа заплатит компенсацию за буллинг ученика. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

В одной из школ Солнечного района ребенок в течение длительного времени подвергался унижениям и избиениям. Педагоги делали вид, что ничего не происходит и не предприниммали никаих мер. Родители пострадавшего ребенка подали иск в суд и потребовали компенсацию с семьи обидчика. Судья пришел к выводу, что именно бездействие учителей позволило конфликту затянуться. Поэтому школа должна будет выплатить ребенку 50 тысяч рублей. При этом родители обидчика наказанию не подверглись.

14 июля уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила нормативно закрепить в стране понятие травли.

27 июня сообщалось, что мать 10-летней школьницы из подмосковной Коломны пожаловалась главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину на травлю со стороны одноклассников.

Ранее в Госдуме раскрыли, как искоренить травлю в школах.

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