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Общество

В Крыму задержаны участники ОПГ, обеспечивавшие работу сим-боксов мошенников

В Крыму пресекли деятельность группы, обеспечивавшей работу кол-центров на Украине

В отношении восьми жителей Крыма возбуждено уголовное дело по обвинению в незаконном использовании SIM-боксов в интересах мошеннических кол-центров на Украине. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

По информации следствия, в 2024–2026 годах фигуранты действовали по указанию неустановленных лиц, зарегистрированных в Telegram и называющих себя «Kiber» и «Sipa». Злоумышленники обеспечивали работу SIM-боксов для массовых телефонных атак на россиян, выманивая деньги.

В следкоме добавили, что для реализации преступной схемы фигуранты прибыли в Крым и арендовали квартиры, в том числе в городе Севастополе, где они установили оборудование, создавая технические условия для дистанционной работы колл-центров на территории Украины.

В результате было совершено не менее 16 преступлений — дистанционное мошенничество в отношении россиян. Ущерб от таких действий оценивается в размерах, в том числе в особо крупном.

В ходе обыска следователи изъяли сим-банки, сим-боксы и другое техническое оборудование, а также мобильные телефоны обвиняемых.

В настоящее время следователями устанавливают все обстоятельства произошедшего и других соучастников преступления.

До этого в киберполиции предупредили, что резкое увеличение числа мошеннических звонков и сообщений может свидетельствовать о том, что номер телефона попал в базы данных, которыми пользуются мошеннические кол-центры.

Ранее силовики пресекли работу мошеннического кол-центра в Петербурге.

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