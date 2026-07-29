Опубликовано видео с россиянами, совершавшими диверсии после знакомств в чат-боте «Дайвинчик»

ФСБ показало видео с россиянами, совершавшими диверсии и поджоги после знакомств в чат-боте Telegram

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России показал видео с молодыми россиянами, которые рассказали, как познакомившись с девушками в чат-боте мессенджера Telegram «Дайвинчик / Leo - знакомства, общение и новые друзья», получали задания от сотрудников спецслужб Украины на совершение поджогов и диверсий.

Так, молодой человек 2010 года рождения из Москвы рассказывает, как познакомился с девушкой в чат-боте, которая попросила его координаты для встречи, а впоследствии прислала ему «кружок» с военнослужащим Украины». Ему дали задание сжечь два релейных шкафа на железнодорожных путях и две бензиновые станции.

Другой россиянин рассказал, как пытался поджечь тепловоз по заданию неизвестных.

Другие молодые люди на видео рассказывают, как после аналогичных знакомств в чат-боте «Дайвинчик» с ними на связь выходили представители украинских спецслужб, выдававшие себя за сотрудников российских правоохранительных органов. Лже-правоохранители убеждали молодых россиян, что их средства поступили на счета ВСУ, а преданные координаты будут использованы противником для планирования ударов. Впоследствии молодых россиян склоняли к совершению вооруженных нападений и поджогов.

В ФСБ напомнили, что лицо, участвовавшее в подготовке террористического акта, освобождается от ответственности, если оно своевременным предупреждением органов власти или иным способом способствовало его предотвращению, и если в действиях этого лица не содержится других составов преступления. Кроме того, ФСБ призвало вовлеченных в террористическую деятельность лиц добровольно отказаться от совершения преступлений

29 июля ФСБ сообщила, что начиная с июля 2025 года в Москве, Петербурге и других городах были задержаны 46 граждан РФ в возрасте от 12 до 22 лет, которые были завербованы через данный канал, и по заданию украинских спецслужб совершили различные диверсии. Исполнителям, достигшим возраста уголовной ответственности, предъявлены обвинения и грозят длительные сроки лишения свободы.

Основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову предъявлено обвинение по статье «содействие террористической деятельности» в рамках уголовного дела о использовании спецслужбами Украины чат-бота «Дайвинчик/Leo - знакомства, общение и новые друзья» для вовлечения молодых россиян в диверсионно-террористическую деятельность.

Ранее сообщалось о задержании москвички по подозрению в подготовке взрыва машины сотрудника силовых структур.