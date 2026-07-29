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Общество

ЛДПР рекомендовала приоритетное трудоустройство россиян в службах доставки

Слуцкий назвал важным ограничение числа иностранных работников в доставке
Petrov Sergey/Global Look Press

ЛДПР порекомендовала региональным властям при трудоустройстве в службах доставки отдавать приоритет гражданам России. Об этом заявил глава партии Леонид Слуцкий.

Данное предложение вошло в программу ЛДПР «Безопасный курьер». Программу направили на усиление контроля за трудовыми мигрантами в сфере доставки, повышение ответственности сервисов и обеспечение безопасности граждан.

«Сегодня значительную часть рынка курьерской доставки занимают иностранные работники, а россияне, особенно молодежь, все чаще оказываются вытеснены из этой сферы. Сервисы привлекают мигрантов как дешевую рабочую силу, вместо того чтобы создавать достойные условия для граждан нашей страны», — заявил Слуцкий.

Глава партии подчеркнул, что ЛДПР предлагает изменить этот подход.

«Региональные власти должны обеспечить приоритетное трудоустройство россиян и получить право ограничивать использование иностранных работников в курьерской деятельности. Одновременно необходимо развивать гибкие форматы занятости, чтобы доставка стала доступным вариантом подработки для российских студентов, молодежи и людей, временно оставшихся без работы», — добавил он.

По мнению Слуцкого, рабочие места в России прежде всего должны служить интересам граждан страны.

Лидер ЛДПР также предложил расширить программы гибкой занятости. По его мнению, это предоставит возможность подрабатывать российским студентам и людям, которые ищут временную работу.

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