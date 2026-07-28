Мужчина разбил тарелку о голову экс-однокурсника на встрече спустя 40 лет в Петербурге

78.ru: в Петербурге мужчина разбил тарелку о голову экс-однокурсника на встрече

В Петербурге 61-летний мужчина разбил тарелку о голову экс-однокурсника на встрече спустя десятилетия после выпуска. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по городу.

Инцидент произошел 26 июля в фудхолле на Василеостровском рынке. Трое мужчин 40 лет назад учились вместе в одном из городских вузов и решили встретиться.

Компания отправилась в бар на Большом проспекте, однако в ходе застолья между мужчинами вспыхнула ссора. Один из них схватил тарелку и ударил другого по голове — столовая утварь разбилась. Персонал заведения воспользовался тревожной кнопкой, на место прибыли росгвардейцы.

Стражи порядка задержали ранее судимого за нарушение права на свободу совести и вероисповеданий нападавшего и передали полицейским для дальнейшего разбирательства. Пострадавшего с травмой головы и рассечением госпитализировали в медицинское учреждение.

Ранее сообщалось, что мужчине пытались перерезать горло разбитым бокалом в петербургском баре.