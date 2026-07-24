Мужчине пытались перерезать горло разбитым бокалом в петербургском баре

В Петербурге мужчина напал с разбитым бокалом на посетителя бара

В Петербурге посетитель бара ударил оппонента разбитым бокалом во время конфликта, сообщило Управление Росгвардии по городу и области.

Инцидент произошел около 03:00 24 июля в баре на Лиговском проспекте. По данным правоохранителей, 35-летний нетрезвый посетитель поссорился с другим мужчиной, разбил бокал о барную стойку и несколько раз ударил 34-летнего оппонента в шею.

Персонал заведения разнял дерущихся и вызвал полицию. Прибывшие сотрудники Росгвардии задержали нападавшего и доставили его в отдел внутренних дел.

Пострадавшего, состояние которого быстро ухудшалось, экстренно госпитализировали. Задержанный, по данным силовиков, ранее был судим за кражу, грабеж и незаконное хранение наркотиков. Ведется следствие.

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