Мужчине пытались перерезать горло разбитым бокалом в петербургском баре

В Петербурге посетитель бара ударил оппонента разбитым бокалом во время конфликта, сообщило Управление Росгвардии по городу и области.
Инцидент произошел около 03:00 24 июля в баре на Лиговском проспекте. По данным правоохранителей, 35-летний нетрезвый посетитель поссорился с другим мужчиной, разбил бокал о барную стойку и несколько раз ударил 34-летнего оппонента в шею.
Персонал заведения разнял дерущихся и вызвал полицию. Прибывшие сотрудники Росгвардии задержали нападавшего и доставили его в отдел внутренних дел.
Пострадавшего, состояние которого быстро ухудшалось, экстренно госпитализировали. Задержанный, по данным силовиков, ранее был судим за кражу, грабеж и незаконное хранение наркотиков. Ведется следствие.
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