Депутат Михаил Романов подвел итоги работы Госдумы восьмого созыва

В России за 5 лет было принято 2980 федеральных законов. Об этом по итогам завершающего пленарного заседания Госдумы восьмого созыва сообщил в своем Telegram-канале депутат от Санкт-Петербурга, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов.

На заседании выступили руководители политических фракций и председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, депутаты стали авторами большей части федеральных законов, а количество межфракционных законов выросло в 3,5 раза с 2021 года. Их доля достигла 26% от всех принятых инициатив.

«Это говорит о новом качестве работы, когда, несмотря на разность политических взглядов и интересов, депутаты объединяются вокруг вопросов, которые волнуют людей», — уточнил Романов.

Парламентарий отметил, что ключевыми приоритетами в работе Госдумы стали реализация послания президента, достижение национальных целей развития, а также обеспечение специальной военной операции, помощь солдатам и офицерам, членам их семей.

«Послания президента Федеральному Собранию предыдущих лет мы выполнили полностью, на 100 %», — привел Романов слова Володина.

Он напомнил, что в целях законодательного обеспечения СВО принято 183 закона.

Романов подчеркнул, что приоритетом работы Госдумы осталась соцповестка. В первую очередь — поддержка семей с детьми, защита их здоровья и прав. Также вступили в силу нормативные акты, запретившие продажу вейпов, энергетиков, газовых баллончиков, предотвращение закрытия и перепрофилирования детских лагерей отдыха.

По его словам, важные законопроекты были приняты в сфере ЖКХ, в сфере экономической защиты граждан, а также в области расширении цифровых возможностей различных отраслей народного хозяйства. Кроме того, вступили в силу законы, касающиеся госбезопасности. Также в числе приоритетных тем законодательной работы - интеграция новых регионов в единое правовое поле России и развитие антисанкционного законодательства.