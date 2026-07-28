Российский пенсионер расправился со знакомым и закопал его во дворе

Mash: в Нижегородской области пенсионер расправился со знакомым и закопал у дома

В Нижегородской области 78-летний позвал 51-летнего знакомого выпить и расправился с ним. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Все случилось в селе Большая Арать. Пенсионер встретил в магазине знакомого односельчанина и пригласил его выпить спиртного — во время застолья между собутыльниками произошла ссора. В ходе конфликта пожилой хозяин жилища взял нож и нанес оппоненту несколько ударов лезвием. В результате пострадавший не выжил.

После этого нападавший закопал знакомого возле дома. Когда мужчина пропал, его мать обратилась за помощью к правоохранителям. Во время поисков продавщица торговой точки рассказала, что видела его вместе с пенсионером.

Стражи порядка пришли на участок пожилого мужчины и заметили примятую траву. Раскопав землю, они обнаружили пропавшего. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Тверской области мужчина избил пенсионера, который не поделился с ним алкоголем.