Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Общество

Российский пенсионер расправился со знакомым и закопал его во дворе

Mash: в Нижегородской области пенсионер расправился со знакомым и закопал у дома
Mark van Dam/Shutterstock/FOTODOM

В Нижегородской области 78-летний позвал 51-летнего знакомого выпить и расправился с ним. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Все случилось в селе Большая Арать. Пенсионер встретил в магазине знакомого односельчанина и пригласил его выпить спиртного — во время застолья между собутыльниками произошла ссора. В ходе конфликта пожилой хозяин жилища взял нож и нанес оппоненту несколько ударов лезвием. В результате пострадавший не выжил.

После этого нападавший закопал знакомого возле дома. Когда мужчина пропал, его мать обратилась за помощью к правоохранителям. Во время поисков продавщица торговой точки рассказала, что видела его вместе с пенсионером.

Стражи порядка пришли на участок пожилого мужчины и заметили примятую траву. Раскопав землю, они обнаружили пропавшего. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Тверской области мужчина избил пенсионера, который не поделился с ним алкоголем.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Лечение или прививка? Чем отличаются гепатиты A, B и C и как от них защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!