«Единая Россия» обратилась к Бастрыкину после гибели члена-корреспондента РАН

«Единая Россия» обратилась к Следственному комитету с просьбой провести федеральную проверку. Партия запросила расследование жестокого избиения ученого в Екатеринбурге. Об этом сообщил руководитель ЦИК партии, депутат Александр Сидякин.

По его словам, в Екатеринбурге от рук бандитов, прикрывающихся родительскими чувствами, погиб выдающийся ученый, член-корреспондент РАН, доктор сельскохозяйственных наук Никита Зезин.

«Эта трагедия – не просто бытовой конфликт. Это настоящий вызов обществу, наглядный пример дикости и правового нигилизма», — написал он в Telegram.

Сидякин рассказал, что на опытных полях Зезин и его заместитель заметили пятерых детей 8-10 лет, которые катались на квадроциклах по посадкам и губили результаты научных трудов. По его словам, ученые не стали вызывать полицию, помогли ребятам вытащить застрявшую технику, а затем позвонили родителям и договорились передать детей у здания института.

«Там их уже поджидала банда на четырех внедорожниках. Крепкие парни в спортивных костюмах били ученых по голове, пинали ногами, плевали в лицо, сыпали угрозами. И все это происходило на глазах у их собственных детей, которые, как сообщается, были в восторге от происходящего», — написал депутат.

Он уточнил, что ученые сняли побои и написали заявление в полицию. Спустя несколько дней сердце 67-летнего Зезина не выдержало. Он скончался от инфаркта. Как подчеркнул Сидякин, близкие считают, что удар спровоцировала жестокая расправа.

Депутат заявил, что подготовил обращение на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина. По его словам, он потребовал разобраться по факту вопиющей бойни, а также запросил федеральную проверку о деятельности ОПГ в спортивных костюмах на внедорожниках.

«Виновные должны быть наказаны по всей строгости закона!» — заявил он.