Пятый DDX Fitness FEST собрал более 50 тыс. гостей в «Коломенском»

Пятый DDX Fitness FEST, который состоялся 25 и 26 июля в «Коломенском», собрал более 50 тыс. гостей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Для участников подготовили 150 различных активностей. Программа охватила техно-перформансы, расслабляющие медитации и выступления артистов.

«В этом году фестиваль впервые отмечает юбилей, и для нас это важный и показательный рубеж. Мы видим, как с каждым годом растет масштаб: все больше людей приходят к нам и пробуют новые форматы тренировок. Мы объединяем фитнес, музыку, знания и отдых, чтобы каждый мог найти занятие по душе и сделать движение частью своей жизни», — отметил директор по маркетингу DDX Fitness Никита Гайдай.

Атмосферу фестиваля дополнили выступления звездных хедлайнеров. В первый вечер на сцену вышел Xolidayboy. Во второй день выступили Мари Краймбрери и Клава Кока.

Также более 200 тренеров-партнеров сети провели тренировки на нескольких площадках для всех желающих. Кроме того, на Zumba гости танцевали под латиноамериканские ритмы, на Bodyballet занимались под саундтреки зарубежных фильмов. Любители интенсивных упражнений выбрали DDX Combat в стилистике «Матрицы». Те, кто предпочел спокойные занятия, остановились на йоге, пилатесе и стретчинге в рамках DDX Balance.

Отдельную программу посвятили танцам. Хореографы провели авторские мастер-классы. Танцевальную часть завершили батлы диджеев и караоке-вечеринка под поп-хиты 90-х и 00-х.

Одним из главных событий фестиваля стала самая массовая йога-практика, объединившая 520 участников. Она длилась 50 минут под живую музыку.

Помимо физических активностей, на фестивале организовали образовательную часть. В лектории прошли открытые сессии и мастер-классы. Центральным событием стал паблик-ток с основателем сети фитнес-клубов DDX Fitness Иваном Ситниковым и международным экспертом по стратегии и брендингу Дмитрием Завражным. Также эксперты и партнеры обсудили питание, восстановление, сон, мотивацию и другие актуальные вопросы.