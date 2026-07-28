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Общество

Российского учителя заподозрили в растлении мальчиков

РЕН ТВ: во Владимирской области учителя заподозрили в растлении мальчиков
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Во Владимирской области школьного учителя заподозрили в растлении учащихся. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

Мужчина вел уроки информатики, ОБЖ и труда, а также руководил школьной телестудией, волейбольной секцией и волонтерским отрядом. Кроме того, он занимался организацией поездок с детьми.

Предварительно, от действий педагога пострадали несколько мальчиков, обучающихся в 5-7 классах. Следствие полагает, что учитель использовал внеклассные виды деятельности, чтобы остаться с несовершеннолетними наедине. Он также переписывался с детьми на непристойные темы, принимал с ними душ и намекал на половой акт под предлогом профилактики рака.

Отмечается, что некоторые коллеги замечали, что педагог заводит с детьми откровенные разговоры и прикасается к ним. Возбуждено уголовное дело. Детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что петербуржец совращал двоих детей в сети и выманивал у них непристойные фото.

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