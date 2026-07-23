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Общество

Петербуржец совращал двоих детей в сети и выманивал у них непристойные фото

В Петербурге мужчина совращал детей в сети и получил срок
ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Житель Петербурга признан виновным в совращении несовершеннолетних, мужчина вел переписку с детьми в сети. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

По данным суда, петербуржец восемь лет совершал развратные действия в отношении несовершеннолетних. Обвиняемый вел переписку развратного характера с двумя потерпевшими и обменивался с ним фотографиями непристойного содержания.

Петроградский районный суд приговорил местного жителя к 8 годам колонии строгого режима и запретил работать с несовершеннолетними на 18 лет.

До этого житель Петербурга заставлял школьниц танцевать для него в обнаженном виде. Мужчина переписывался с детьми и платил им по 500 рублей за интимные видео.

Ранее школьная учительница совратила и изнасиловала трех подростков.

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