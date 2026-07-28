Названы компании, которые окажутся в зоне риска до конца 2026 года

Эксперт Хакимзянов: в 2026 году запускать бизнес можно только в устойчивых нишах

Главная опасность для бизнеса в 2026 году — не дорогие кредиты, а падение спроса, рассказал «Газете.Ru» Рамиль Хакимзянов, основатель транспортно-строительной компании ООО «Капитал».

В первую очередь в зоне риска — компании, которые живут в долг и не ведут полноценный финансовый учет. Особенно это касается части малого бизнеса, долгое время работавшего на упрощенной системе налогообложения. После изменений в налоговом законодательстве многим пришлось пересматривать экономику, но не все умеют правильно считать себестоимость и прибыль по каждой сделке.

Самый опасный фактор — не рост расходов.

«Самым опасным фактором для бизнеса я считаю не рост расходов и даже не дорогие кредиты, а снижение спроса. Себестоимостью можно управлять: искать новых поставщиков, оптимизировать процессы, сокращать издержки. А вот если у клиентов заканчиваются деньги и они перестают покупать, возможностей повлиять на ситуацию гораздо меньше», — поясняет Хакимзянов.

Главный признак надвигающихся проблем — отсутствие управленческого учета. Если предприниматель принимает решения на интуиции, он может слишком поздно заметить, что компания движется к убыткам. Бизнес должен четко понимать свои постоянные и переменные расходы, объем оборотных средств и размер финансовой подушки. Если на счетах нет запаса хотя бы на несколько месяцев работы, любые рыночные колебания становятся серьезным риском.

«Отдельное внимание — компаниям, работающим по модели низкомаржинальной перепродажи или посредничества. Такие бизнесы часто зависят от подрядчиков и поставщиков, не имея собственных ресурсов и достаточного запаса прочности. Пока рынок растет, эта схема работает. Но в период нестабильности контрагенты срывают сроки, пересматривают условия и повышают цены. Если маржа минимальна, предприниматель просто не успевает компенсировать эти риски», — объяснил специалист.

Эксперт считает, что в 2026 году запускать новые проекты можно, но с осторожностью. Стоит выбирать либо устойчивые направления — связанные с базовыми потребностями людей, либо бизнесы, не требующие больших стартовых инвестиций.

«Время, когда можно было взять крупный кредит и рассчитывать, что рынок все окупит, пока прошло. Сегодня предпринимателям нужно гораздо внимательнее считать деньги и намного осторожнее относиться к рискам», — резюмирует Рамиль Хакимзянов.

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