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Общество

Женщина нашла на чердаке своего дома логово дикого хищника

Дикая рысь устроила логово на чердаке в доме американки
Critter Evictors

В США женщина нашла на чердаке своего дома логово дикого хищника, пишет People.

Женщина по имени Карен несколько дней слышала с чердака царапанье, рычание и тяжелые шаги. Она вызвала специалистов по дикой природе, чтобы выяснить, кто забрался в дом. После осмотра стало ясно, что под крышей поселилась самка рыси, которая устроила там логово для своих котят.

Хозяйка призналась, что была шокирована. Рысей она и раньше замечала в своем районе, но представить, что одна из них решит выращивать потомство прямо над ее головой, не могла.

Специалисты тоже назвали случай необычным. Обычно им приходится иметь дело с крысами, белками, енотами, птицами и летучими мышами. Рыси встречаются в жилых районах Аризоны, однако обнаружить самку с котятами на чердаке — большая редкость.

Ловить животных специалисты не стали. Вместо этого они решили сделать чердак менее привлекательным для матери, чтобы она сама перенесла детенышей. В течение нескольких дней сотрудники регулярно поднимались на чердак. Рысь видела и слышала людей, а в помещении оставался их запах. В результате самка решила, что место больше не подходит для безопасного логова, и самостоятельно перенесла котят в другое место.

Убедившись, что животные не возвращаются, специалисты закрыли возможные пути проникновения на чердак прочными металлическими материалами, сохранив необходимую вентиляцию.

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