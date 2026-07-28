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Россияне назвали вещи, которые годами хранят дома, но не используют

Россияне чаще всего годами хранят старые телефоны и одежду — их жалко выбросить
Shutterstock

Большинство россиян хранят дома вещи, которыми уже не пользуются, показало исследование ювелирного бренда SOKOLOV, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Чаще всего это старые смартфоны, планшеты и кнопочные телефоны (73%), одежда и обувь (71%), коробки, упаковка и инструкции (39%), подарки и сувениры (37%), спортивные и сезонные вещи (36%), вышедшие из моды украшения (31%), детские вещи «на будущее» (28%).

Сложнее всего расставаться с одеждой и обувью — почти каждый третий респондент. 16% трудно избавиться от устаревшей техники, 13% — от памятных вещей. Каждый четвертый признался, что легко расстается со старым.

Главный повод разобрать накопившееся — переезд или ремонт (32%), 20% готовы освободить пространство, когда заканчивается место, 16% — при необходимости денег. Ненужные вещи чаще оставляют «на всякий случай» (28%), передают родственникам и друзьям (26%), продают через объявления (20%) или сдают в трейд-ин (20%).

Украшения россияне чаще сохраняют внутри семьи: 23% передадут по наследству, 14% подарят, 7% переплавят. 38% сохранят изделие, даже если не носят.

Для трейд-ин чаще выбирают электронику: телефоны (74%), а также украшения и часы. Главный стимул — дополнительная скидка на новый товар (40%), важны также гарантия подлинности, независимая оценка и прозрачные условия.

К покупке подержанных вещей россияне относятся спокойно: 19% регулярно выбирают их ради выгоды, 28% готовы покупать отдельные категории, 25% — если вещь в хорошем состоянии. Чаще всего на вторичном рынке берут технику, автомобили, мебель, одежду и обувь.

«Объем программы трейд-ин вырос почти в три раза в денежном выражении, количество сданных украшений увеличилось на 72%. Украшения, которые перестали носить, не должны лежать в шкатулке — они могут стать частью покупки нового изделия», — рассказал Даниил Хрусталев, директор по маркетингу SOKOLOV.

Ранее выяснилось, что накопленный в доме хлам уничтожает психику.

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