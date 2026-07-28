Врач объяснила, почему не стоит есть бананы на завтрак

Банан часто считают идеальным завтраком: он удобен, не требует приготовления и быстро утоляет голод. Однако использовать только банан в качестве первого приема пищи — не самая удачная идея. Сам по себе этот фрукт не вреден, но его состав не позволяет обеспечить организм всем необходимым после ночного голодания. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Елизавета Золотова.

По словам специалиста, главная особенность банана — высокое содержание углеводов, преимущественно природных сахаров и крахмала, при относительно небольшом количестве белка и жиров.

«После такого завтрака уровень глюкозы в крови быстро повышается, а затем достаточно быстро снижается. В результате уже через один-два часа вновь появляется чувство голода, снижается концентрация внимания и возникает желание перекусить чем-нибудь сладким», — объяснила Золотова.

Особенно это касается спелых бананов. Чем более зрелый плод, тем больше в нем простых сахаров и тем быстрее они усваиваются. У людей с инсулинорезистентностью, преддиабетом или сахарным диабетом такой вариант завтрака может вызывать более выраженные колебания уровня глюкозы.

Еще один недостаток, как отметила врач, заключается в отсутствии полноценного белка. Именно белок помогает надолго сохранить чувство сытости, поддерживает мышечную ткань и обеспечивает организм аминокислотами после ночного сна. Если регулярно завтракать только фруктами, насыщение будет непродолжительным, а риск переедания в течение дня возрастет.

При этом полностью отказываться от бананов не нужно. Это полезный продукт, богатый калием, витамином B6, витамином C и пищевыми волокнами. Главное — правильно включать его в рацион.

По словам специалиста, оптимальный вариант — сочетать банан с источниками белка и полезных жиров. Например, добавить его к натуральному йогурту или творогу, съесть вместе с яйцами, орехами или овсяной кашей. Такой завтрак обеспечит более стабильный уровень сахара в крови и позволит дольше сохранять чувство сытости.

«Таким образом, проблема не в самих бананах, а в том, что они не должны быть единственным продуктом на завтрак. В составе сбалансированного приема пищи этот фрукт станет полезным источником энергии, а вот в качестве самостоятельного завтрака для большинства людей его сложно назвать оптимальным вариантом», — резюмировала врач.

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