Контролеры в московском метро за лето выявили более 41 тысячи безбилетников

Ликсутов: в июне-июле в метро Москвы выявили более 41 тысячи безбилетников

Контролеры ГКУ «Организатор перевозок» за два месяца лета выявили 41 тыс. случаев безбилетного проезда в московском метро. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, самыми распространенными нарушениями стали безбилетный проезд и неправомерное использование льготной транспортной карты.

Наибольшее число нарушений зафиксировано на следующих станциях: «ВДНХ» Калужско-Рижской линии — 4449 случаев; «Комсомольская» Кольцевой линии — 4426; «Охотный Ряд» Сокольнической линии — 2040; «Павелецкая» Замоскворецкой линии — 1954; «Площадь Революции» Арбатско-Покровской линии — 1904.

Ликсутов призвал пассажиров своевременно оплачивать проезд, заранее пополнять карту «Тройка», иметь при себе документы, подтверждающие право на льготы, а также уважительно относиться к работе контролеров.

По данным Дептранса Москвы, с 9 января 2026 года штраф за безбилетный проезд и неправомерное использование социальной карты составляет 5 тыс. рублей. Его необходимо оплатить в течение 60 дней, иначе сумма удваивается, после чего материалы передаются судебным приставам. Кроме того, за воспрепятствование работе контролеров предусмотрена административная ответственность, а за их оскорбление или нападение — уголовная.

Ранее в московском метро пассажиры устроили драку прямо в вагоне.