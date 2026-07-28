Полицейские приехали на сообщение о взломе и нашли на месте двух медвежат

В США полиция приехала на сообщение о взломе и нашли на месте двух медвежат

В штате Колорадо сообщение о проникновении в частный дом закончилось неожиданной встречей. Прибывшие на место помощники шерифа обнаружили внутри не грабителей, а двух медвежат, которые забрались в жилище и устроили там поиски еды, пишет UPI.

Когда сотрудники вошли внутрь дома, выяснилось, что «подозреваемые» все еще находятся на месте. Два молодых медведя проникли в дом через открытое окно и начали исследовать комнаты. Особое внимание животных привлек кошачий корм, которым они успели полакомиться.

Для освобождения дома вызвали специалистов службы парков и дикой природы Колорадо. Вместе с полицейскими они вывели медвежат из здания и направили их обратно в расположенный неподалеку лес.

Власти отметили, что в последнее время в округе произошло несколько подобных встреч с медведями. Местных жителей попросили не оставлять доступными мусор и корм для животных, убирать кормушки для птиц, а также закрывать двери и окна на нижних этажах домов.

Ранее женщина отправилась в горы и подверглась нападению медведя.