В России расследовали информационную атаку на родственников участников СВО

В российском сегменте социальных сетей с 24 июня по 22 июля 2026 года зафиксировали масштабную информационную кампанию, нацеленную на конкретные гуманитарные организации, сообщает РАПСИ.

Мониторинг аккаунтов и каналов выявил охват нескольких структур. Совокупный массив публикаций достиг 3,5 тыс. сообщений. Почти половину материалов посвятили Российскому Красному Кресту (РКК). Около трети направили фонду «Защитники Отечества». Примерно пятая часть досталась главному координационному центру Минобороны. Структуры безосновательно обвинили в бездействии, коррупции и отказе помогать семьям военнослужащих.

«Такое соотношение ясно указывает на главную точку удара. Все материалы подчинены общей повестке, единому стилистическому шаблону и, главное, одной и той же логике поведения, к которой публикации подводят своего читателя», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все три структуры работают с пересекающейся аудиторией. В их число вошли ветераны СВО, семьи погибших и родственники пропавших военнослужащих.

«Именно эта социальная группа становится главной мишенью операции, поэтому масштаб происходящего выходит далеко за пределы репутационной атаки на отдельную гуманитарную организацию», — уточнили в РАПСИ.

Авторы исследования считают, что кампания не имеет признаков стихийного возмущения. При этом происходящее уложили в описание координированной информационной операции. Этот вывод подтвердили текстовой идентичностью сообщений и синхронностью публикации в географически удаленных сообществах.

Обвинения были основаны на непонимании международной архитектуры движения Красного Креста. Часть материалов построили на прямых искажениях фактов. Ключевой тезис большинства публикаций свели к утверждению: «РКК не работает с военными». Этот тезис возвели в главное обвинение.

Плотность потока менялась неравномерно. Первая волна открылась 24 июня. Суточный пик зафиксировали 27 июня — 110 публикаций. Затем последовало снижение. После 8 июля поток вырос заново. Второй пик пришелся на 14 июля (113 публикаций). Третий, максимальный, отметили 17 июля (115 публикаций).

«Такая динамика характерна для управляемого нагнетания повестки, при котором каждая новая волна опирается на насыщенный информационный фон, созданный предыдущей», — считают в РАПСИ.